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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1775 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1775 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,476,457

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1775 ЕМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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