Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,476,457
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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