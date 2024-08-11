Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1543 проданному на аукционе Stack's Bowers за 30000 USD. Торги состоялись 9 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4717 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
4211 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Naumann
Дата 2 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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