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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1543 проданному на аукционе Stack's Bowers за 30000 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4717 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
4211 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Naumann - February 2, 2020
Продавец Naumann
Дата 2 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Naumann - December 1, 2019
Продавец Naumann
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1775 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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