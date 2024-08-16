Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 507,604
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Имперская монета за 9000 RUB. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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