Денга 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Имперская монета за 9000 RUB. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность AU (4) XF (18) VF (12) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) DETAILS (3) Сервис RNGA (3)

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