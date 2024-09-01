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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа". "ВК" в обрезе рукава (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ВК" в обрезе рукава

Аверс монеты - 1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" "ВК" в обрезе рукава - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" "ВК" в обрезе рукава - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД СА. "ВК" в обрезе рукава. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
35000 $
Цена в валюте аукциона 35000 USD
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1775 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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