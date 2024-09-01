1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа". "ВК" в обрезе рукава (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД СА. "ВК" в обрезе рукава. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.

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