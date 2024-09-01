Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа". "ВК" в обрезе рукава (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВК" в обрезе рукава
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД СА. "ВК" в обрезе рукава. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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