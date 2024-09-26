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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64
Цена
9966 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
4803 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - January 9, 2019
Продавец CNG
Дата 9 января 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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