Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64
Цена
9966 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
4803 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 9 января 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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