20 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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