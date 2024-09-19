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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 20 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 20 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 20 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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