Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск