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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6267 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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