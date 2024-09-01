Денга 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6267 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (22) VF (7) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (1) BN (3) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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