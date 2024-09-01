Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6267 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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