Полушка 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1918 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность AU (13) XF (28) VF (18) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (8) XF40 (4) VF35 (7) VF30 (3) DETAILS (7) BN (3) Сервис NGC (9) ННР (1)

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