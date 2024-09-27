Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1775 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1775 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 317,607

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1918 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (2)
  • MS67 (1)
  • Naumann (1)
  • Numisbalt (7)
  • Rare Coins (14)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (9)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (15)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1775 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1775 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск