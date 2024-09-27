Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1775 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 317,607
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1918 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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