10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе SINCONA AG за 2100 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (51) AU (68) XF (67) VF (42) F (2) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS63 (6) MS62 (24) MS61 (5) MS60 (5) AU58 (9) AU55 (16) AU53 (7) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (10) VF35 (5) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (1) BN (46) Сервис RNGA (7) NGC (28) ННР (9) PCGS (13) CGC (1)

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