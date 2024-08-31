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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (244) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе SINCONA AG за 2100 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 10 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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