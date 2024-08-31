Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (244) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе SINCONA AG за 2100 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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