Полтина 1775 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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