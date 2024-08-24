Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1775 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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