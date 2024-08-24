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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1775 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1775 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1775 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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