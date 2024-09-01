Гривенник 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Katz Auction за 725 EUR. Торги состоялись 29 мая 2019.

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