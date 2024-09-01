Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Katz Auction за 725 EUR. Торги состоялись 29 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Гривенник 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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