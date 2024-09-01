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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1775 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1775 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Katz Auction за 725 EUR. Торги состоялись 29 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия Гривенник 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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