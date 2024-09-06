Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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