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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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