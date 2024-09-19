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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Редкие Монеты за 29000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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