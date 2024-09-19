Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Редкие Монеты за 29000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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