1 копейка 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Редкие Монеты за 29000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (27) VF (27) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (7) VF30 (2) BN (8) Сервис ННР (2) RNGA (3) NGC (4)

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