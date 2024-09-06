Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1767 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15660 RUB
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность G DETAILS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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