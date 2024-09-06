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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1767 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15660 RUB
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность G DETAILS
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1767 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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