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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3135 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1469 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - September 13, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1766 "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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