Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3135 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1469 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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