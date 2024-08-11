1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22518 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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