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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22518 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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