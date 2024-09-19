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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
1213 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Dorotheum - May 29, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Dorotheum - November 20, 2014
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS66 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1764 "Сибирская монета" на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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