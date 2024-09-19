Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
1213 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS66 BN
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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