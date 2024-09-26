1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность UNC (1) XF (5) VF (20) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (3) VF25 (3) VF20 (2) BN (7) Сервис NGC (3) RNGA (5)

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