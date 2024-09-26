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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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