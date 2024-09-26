Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 1 февраля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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