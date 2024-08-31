1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Монеты и Медали за 70500 RUB. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность UNC (5) AU (7) XF (32) VF (27) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (6) VF20 (1) BN (3) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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