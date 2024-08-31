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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Монеты и Медали за 70500 RUB. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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