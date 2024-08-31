Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Монеты и Медали за 70500 RUB. Торги состоялись 6 октября 2022.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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