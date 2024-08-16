Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1766 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (8)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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