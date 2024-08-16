1 копейка 1766 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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