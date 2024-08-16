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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1766 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1766 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1766 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (8)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - April 23, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 23 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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