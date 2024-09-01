1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MUNZE за 22000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность AU (9) XF (25) VF (21) VG (2) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) AU55 (6) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (9) VF30 (1) VF25 (6) VG8 (2) BN (12) Сервис NGC (11) RNGA (2)

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