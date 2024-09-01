Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MUNZE за 22000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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