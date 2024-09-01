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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MUNZE за 22000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rauch - June 17, 2022
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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