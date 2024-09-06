1 копейка 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 2300 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (9) AU (14) XF (43) VF (26) F (3) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) MS61 (2) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (7) VF35 (4) VF30 (1) VF20 (2) BN (10) Сервис NGC (8) RNGA (1)

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