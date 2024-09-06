Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 2300 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Сохранность AU
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