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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 2300 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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