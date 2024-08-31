1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность XF (6) VF (13) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF40 (2) VF35 (5) VF30 (2) VF20 (1)