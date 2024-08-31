Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1770 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск