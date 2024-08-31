Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе SINCONA AG за 550 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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