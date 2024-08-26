1 копейка 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе The New York Sale за 1600 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

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