Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе The New York Sale за 1600 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
Сохранность
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
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