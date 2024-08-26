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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1780 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1780 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе The New York Sale за 1600 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61 BN
Цена
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
******
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Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS66 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1780 КМ "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1780 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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