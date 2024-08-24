Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 322 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 322 USD
Где продать?
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