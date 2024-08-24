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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 322 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
  • UBS (1)
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 322 USD
Россия 1 копейка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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