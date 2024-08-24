1 копейка 1767 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 322 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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