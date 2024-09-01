1 копейка 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

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