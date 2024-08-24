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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
4817 $
Цена в валюте аукциона 4600 CHF
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS64 NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 184 USD
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 1 копейка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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