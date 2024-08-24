1 копейка 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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