Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 170,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Империя за 42000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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