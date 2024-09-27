Гривенник 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Империя за 42000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

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