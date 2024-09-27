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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1770 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1770 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 170,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Империя за 42000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • iNumis (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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