20 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Империя за 65000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

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