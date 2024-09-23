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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Империя за 65000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Империя (7)
  • НИКО (5)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (3)
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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