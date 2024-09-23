Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Империя за 65000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
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- SINCONA (1)
- Знак (1)
- Империя (7)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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