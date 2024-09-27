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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 2700 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.

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Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность AU
Цена
2550 ₣
Цена в валюте аукциона 2550 CHF
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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