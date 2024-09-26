Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,47 гр
- Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 785,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Монеты и Медали за 190000 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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