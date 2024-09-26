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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 785,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Монеты и Медали за 190000 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10100 RUB
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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