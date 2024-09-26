20 копеек 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Монеты и Медали за 190000 RUB. Торги состоялись 21 сентября 2023.

Сохранность UNC (10) AU (28) XF (37) VF (32) F (1) VG (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (8) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (6) VF35 (4) VF30 (10) VF20 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (7) RNGA (1) ННР (4) PCGS (2)

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