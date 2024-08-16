2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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