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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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