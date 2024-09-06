1 рубль 1770 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Александр за 1630000 RUB. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность AU (12) XF (17) VF (12) F (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (3) Сервис RNGA (2) ННР (10) NGC (1)

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