Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1770 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1770 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1770 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,198,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Александр за 1630000 RUB. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • Künker (5)
  • Rare Coins (4)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (3)
  • Александр (14)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1418 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
20334 $
Цена в валюте аукциона 1630000 RUB
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1770 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1770 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск