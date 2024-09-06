Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1770 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,198,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Александр за 1630000 RUB. Торги состоялись 24 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
20334 $
Цена в валюте аукциона 1630000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
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Где продать?
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