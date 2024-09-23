Денга 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 8555 RUB. Торги состоялись 24 мая 2019.

Сохранность AU (7) XF (17) VF (13) F (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (3) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (1)

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