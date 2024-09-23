Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,020,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 8555 RUB. Торги состоялись 24 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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