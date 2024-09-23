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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1770 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1770 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,020,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 8555 RUB. Торги состоялись 24 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Höhn (1)
  • Katz (5)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (9)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (5)
  • Silicua Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Via (2)
  • Александр (4)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 7700 RUB
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Via - March 26, 2021
Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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