Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1770 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1770 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,310,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (7)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1770 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1770 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск