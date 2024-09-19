2 копейки 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

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