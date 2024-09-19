Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,310,750
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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