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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Имперская монета за 1200000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
8030 $
Цена в валюте аукциона 8000 CHF
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
5230 $
Цена в валюте аукциона 292500 RUB
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 5 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS64
Цена
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Все фирмы 422
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