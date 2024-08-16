5 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Имперская монета за 1200000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

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