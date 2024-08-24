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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1770 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1770 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,040,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе AURORA за 12500 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1770 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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