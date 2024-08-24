Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1770 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,040,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1770 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе AURORA за 12500 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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