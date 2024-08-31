Денга 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (8) AU (20) XF (24) VF (21) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (5) BN (8) Сервис RNGA (10) NGC (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (17)

COINSTORE (1)

Katz (10)

MS67 (1)

MUNZE (2)

Numisbalt (2)

Numisor (1)

Rare Coins (17)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Александр (1)

Империя (4)

Имперская монета (9)

Русское Наследие (11)