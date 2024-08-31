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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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