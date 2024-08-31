Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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