Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7425 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
1425 $
Цена в валюте аукциона 100792 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS67 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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