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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7425 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
1425 $
Цена в валюте аукциона 100792 RUB
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS67 BN PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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