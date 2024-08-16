10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7425 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность UNC (5) AU (11) XF (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (2) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (1) XF45 (1) BN (7) Сервис ННР (2) RNGA (2) PCGS (1)