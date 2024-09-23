10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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