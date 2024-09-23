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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 8850 RUB
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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