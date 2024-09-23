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10 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 8850 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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