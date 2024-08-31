Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1770 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (310) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25555 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5141 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- ARTMAXIMUM (1)
- Auction World (1)
- Auctiones (2)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- AURORA (40)
- Baldwin's (2)
- Busso Peus (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (1)
- Felzmann (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (7)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (7)
- Heritage Eur (3)
- iNumis (1)
- Katz (21)
- Künker (26)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (1)
- Numedux (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (9)
- Rare Coins (30)
- Rauch (4)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (4)
- Sonntag (1)
- Spink (1)
- Tauler & Fau (2)
- Teutoburger (1)
- UBS (2)
- WAG (1)
- WCN (3)
- Wójcicki (1)
- Александр (52)
- Знак (2)
- Империя (19)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (7)
- НИКО (2)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (9)
- Русское Наследие (7)
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1770 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск