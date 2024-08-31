1 рубль 1770 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25555 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5141 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность UNC (31) AU (97) XF (95) VF (59) F (11) VG (2) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (7) MS61 (9) MS60 (3) AU58 (7) AU55 (11) AU53 (10) AU50 (14) XF45 (12) XF40 (11) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (5) DETAILS (6) Сервис ННР (7) NGC (11) RNGA (9) PCGS (6)

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