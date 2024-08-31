Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1770 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1770 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1770 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (310) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25555 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5141 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Auction World (1)
  • Auctiones (2)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • AURORA (40)
  • Baldwin's (2)
  • Busso Peus (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Felzmann (1)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (7)
  • Heritage Eur (3)
  • iNumis (1)
  • Katz (21)
  • Künker (26)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (9)
  • Rare Coins (30)
  • Rauch (4)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (4)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (52)
  • Знак (2)
  • Империя (19)
  • Имперская монета (14)
  • Монеты и Медали (7)
  • НИКО (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (7)
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1770 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1770 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск