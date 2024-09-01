Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,640,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1770 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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