Гривенник 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1770 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность UNC (7) AU (22) XF (28) VF (32) F (5) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (2) VF25 (3) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (5) CGC (1) NGC (4)

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