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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1770 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,640,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1770 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия Гривенник 1770 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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