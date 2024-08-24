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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6023 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Денга 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денга 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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