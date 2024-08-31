1 рубль 1770 года ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность UNC (1) AU (7) XF (11) VF (16) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (2) Сервис ННР (1)

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