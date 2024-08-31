Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1770 года ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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