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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1770 года ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1770 года ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1770 года ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1770 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
8183 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
10671 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - December 31, 2019
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - December 31, 2019
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - December 3, 2016
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1770 ММД ДМ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1770 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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