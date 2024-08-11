Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4001 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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