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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4001 RUB
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Schulman - June 13, 2020
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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