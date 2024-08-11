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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4080 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность SP65 RD PCGS
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Россия 5 копеек 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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