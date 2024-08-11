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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4633 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4113 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Россия 5 копеек 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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