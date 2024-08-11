Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4633 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4113 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
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Сохранность AU
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Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 19 марта 2023
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Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
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Дата 8 января 2023
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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