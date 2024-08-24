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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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