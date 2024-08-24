Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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