Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1764 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2037 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 175 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
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