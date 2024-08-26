5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Редкие Монеты за 220000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

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