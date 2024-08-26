Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Редкие Монеты за 220000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Goldberg (2)
- Heritage (2)
- Rare Coins (6)
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
3019 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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