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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1772 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Редкие Монеты за 220000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (2)
  • Heritage (2)
  • Rare Coins (6)
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
3019 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 5 копеек 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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